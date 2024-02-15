Beypazarı'nda 16 Şubat Cuma Günü Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Beypazarı'nda 16 Şubat Cuma Günü Elektrik Kesintisi

Beypazarı\'nda 16 Şubat Cuma Günü Elektrik Kesintisi

Beypazarı ilçesinde 16 Şubat Cuma günü, planlı bakım onarım ve şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle Hacıkara Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, Karapınar 3-4 sokakları ile Fatih Sokağı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

15.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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Beypazarı ilçesinde 16 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, planlı bakım onarım ve şebeke iyileştirme çalışması dolayısıyla 16 Şubat Cuma günü Hacıkara Mahallesi'nde elektrik kesintisi olacak.

Buna göre mahallenin Karapınar 3-4 sokakları ile Fatih Sokağı'na 10.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kaynak: AA

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