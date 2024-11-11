Beypazarı'nda Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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Beypazarı'nda Fidan Dikimi Etkinliği

Beypazarı\'nda Fidan Dikimi Etkinliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

11.11.2024 14:47
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla Karcıkaya mevkisindeki alanda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, fidan dikim çalışmalarının uzun süredir sürdüğünü söyledi.

"Geleceğe nefes, dünyaya nefes" uygulaması kapsamında bugün fidan diktiklerini belirten Pekal, "Bu alanda toplam 3 bin 200 fidan dikimi yapılacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Orman İşletme Müdürlüğünce alanda fidan dağıtımı da yapıldı.

Kaynak: AA

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