Beypazarı'nda Gönüllü Turizm Elçisi Erol Üçer'ın Adı Bir Sokağa Verildi

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Beypazarı'nın gönüllü turizm elçisi Erol Üçer'ın adı, ilçede bir sokakta yaşatılacak.

İlçenin tanıtımına önemli katkıları olan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu 2022 yılında vefat eden Üçer'in ismi, belediye meclisine sunulan önergenin kabul edilmesiyle Beytepe Mahallesi'nde bir sokağa verildi.

Belediye görevlileri sokağa "Erol Üçer Sokağı" tabelasını astı.

Üçer'in isminin ilçede bir sokağa verilmesi, ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.