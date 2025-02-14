Beypazarı\'nda Hayvan Koruma Toplantısı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Hayvanları Koruma Kurulu, Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında toplandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Başıbüyük, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret ile ilgililer katıldı.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ve sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili tedbirler ele alındı.

Toplantıda ilçedeki sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması, iyileştirme ve bakım çalışmaları, hayvan sağlığı konularındaki çalışmaların koordinasyonu planlandı.???????