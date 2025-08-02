Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet U. idaresindeki 34 EY 694 plakalı kamyon, Kırbaşı Mahallesi'nde aracın freninin boşalması sonucu virajı alamayıp devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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