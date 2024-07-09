Beypazarı'nda Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Evlerin Çatısı Uçtu

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev, garaj ve ahırların çatısı uçtu.

Fırtına, Kırbaşı Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar toz nedeniyle yürümekte zorlandı, ev, garaj ve ahırların çatıları zarar gördü.

Mahalle muhtarı Osman Yurdakul, gazetecilere rüzgarın çok şiddetli estiğini söyleyerek, "Önce mahalle toz bulutu ile kaplandı. Ardından da çok sayıda ev, garaj ve hayvan damının çatısı uçtu." dedi.

Beypazarı Belediyesi, ilçe genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanağın neden olacağı olumsuzluklara karşı yaptığı anonslarla vatandaşları uyardı.