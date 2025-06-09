Ankara'nın Beypazarı ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Parti binasında düzenlenen programda konuşan İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, kaynaşmanın, bayramlaşmanın ve hasbihal etmenin sevincini bayramla yaşadıklarını kaydetti.
İlçe başkanlığı görevinde bulunduğu günden itibaren bayramlaşmayı gelenek haline getirdiklerini belirten Orhan, programa katılanlara teşekkür etti.
Konuşmanın ardından partililer bayramlaştı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda MHP'den Bayramlaşma - Son Dakika
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