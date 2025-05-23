Ankara Beypazarı'nda orman yangını
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Aşağıgüney Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangını ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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