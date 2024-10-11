Beypazarı ilçesinde "Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık" konulu seminer organize edildi.
İlçe Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik seminer gerçekleştirildi.
Beypazarı Sağlık Müdürlüğünde görevli uzmanlar, öğrencilere ruh sağlığına ilişkin bilgi aktardı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Ruh Sağlığı Semineri - Son Dakika
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