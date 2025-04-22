Beypazarı\'nda Sıcak Hava Balonu Projesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sıcak hava balonu için fizibilite çalışması başlatıldı.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü heyetini makamında dinledi, süreç ile ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak hava balonunun Beypazarı'nı ziyarete gelen turistlere bölgenin doğal manzaralarının ve kültürel yapılarının havadan izlenmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Yılmaz, "Sıcak hava balonculuğu turizm destinasyonunun cazibesini arttırmaktadır. Beypazarı ilçesinde konaklama süresini uzatmak, tarihi ve doğal yapılarımızın havadan gözlemlenmesini sağlayarak turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek ve yerel ekonomiyi kalkındırmak amacıyla sıcak hava balonculuğu faaliyeti için fizibilite ve etüt çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.