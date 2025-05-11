Beypazarı\'nda Tarihi Sokakta Düzenleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi dokusuyla öne çıkan Alaettin Sokak'ta çevre, peyzaj ve zemin düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, çalışmanın, ilçenin mimari kimliğine uygun şekilde yürütüleceğini belirterek, "Sokakta tarihi dokuya sadık kalınacak. Peyzaj düzenlemeleriyle halkın dinlenebileceği alanlar oluşturulacak." dedi.

Alaettin Sokak'ın, Demirciler Sokağı'ndan başlayarak Çınar ve Yenice sokaklara kadar uzanan bölümünde uygulanacak projeyle, çevredeki tarihi konak ve yapılar ön plana çıkarılacak.

Kasap, projenin Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütüldüğünü ve ilçedeki diğer bazı sokaklarda da benzer düzenlemelere gidileceğini ifade etti.