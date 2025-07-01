Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırbaşı Mahallesi'nden Beypazarı yönüne giden Hüseyin Ş. idaresindeki 31 V 3587 plakalı marul yüklü tır, Saraycık mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet E. (31) ve Muhammed M. (30) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Tır Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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