Beypazarı\'nda Yangın: Soruşturma Başlatıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Hacıkara Mahallesi Çamlık Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.