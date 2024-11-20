Beypazarı'nın 2025 Bütçesi Onaylandı

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Beypazarı Belediyesinin 2025 yılı bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada Beypazarı belediyesinin 2025 yılı mali bütçesinin 540 milyon TL'den bağlandığı ve kabul edildiği kaydedildi.

???????Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, belediyenin mali yapısını güçlendirerek sürdürülebilir bir dengede hareket etmeye çalıştıklarını belirterek, "Kaynaklarımızı maksimum verimlilikte kullanarak, sosyal projelere, yerel esnafa destek olacak yatırımlara ağırlık vererek çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek yıl yine bu sürelerde şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkımızın bize emanet ettiği kaynakları gururla paylaşacağımıza inanıyorum. Bütçemiz Beypazarı'na hayırlı osun." ifadelerini kullandı.