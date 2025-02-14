Beyrut'ta İran Uçağı Protesi - Son Dakika
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Beyrut'ta İran Uçağı Protesi

Lübnan, İran uçağına iniş izni vermedi, Hizbullah destekçileri havalimanında protesto düzenledi.

14.02.2025 20:35
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- Lübnan yönetimi İran uçağına izin vermedi, Beyrut karıştı

Hizbullah destekçileri yol kapattı, havalimanı önünde lastik yaktı

BEYRUT - Lübnan'ın İran uçağının Beyrut'a inişine izin vermemesine tepki gösteren Hizbullah destekçileri, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na giden ana yolu trafiğe kapattı, havalimanı girişinde lastikleri ateşe verdi.

Lübnan, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na İran'dan gelmesi beklenen Mahan Havayolları'na ait uçağın inişine izin vermedi. Bunun üzerine İran uçağı, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkış yapamadı. Lübnan yönetiminin İran uçağına izin vermemesine tepki gösteren Hizbullah destekçileri, havalimanına giden ana yolu trafiğe kapattı. Hizbullah bayrakları taşıyan ve marş çalan Hizbullah destekçileri, havalimanının girişinde lastikleri ateşe verdi. Lübnan ordusu protestoculara müdahale etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre İran'ın Mahan Havayolları şirketine ait Tahran'dan yerel saatle 14.30'da kalkış yaparak Beyrut'a gelmesi planlanan bir uçağın iniş için gerekli izni alamadığı ve bu nedenle uçuşun iptal edildiği, onlarca Lübnanlı yolcunun Tahran'da mahsur kaldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün, Hizbullah'ı silahlandırmak için kullanılan parayı sivil uçuşlar aracılığıyla taşımak için Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı kullandığını iddia etmişti.

Ocak ayında da diplomatik heyeti taşıyan bir İran uçağında inceleme yapılmış, bu durum Hizbullah ve destekçileri arasında tepkiye yol açmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Beyrut'ta İran Uçağı Protesi - Son Dakika

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