Beyrut'ta İsrail Hava Saldırıları

BEYRUT, 13 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde İsrail hava saldırılarının yol açtığı hasar, 9 Kasım 2024.
Yerel El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre İsrail, cuma gecesi Beyrut'un güney banliyölerinden Dahiye'de Hizbullah'ın kalesi olarak kabul edilen bölgeleri hedef alan 11 hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
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