Beyrut'ta İsrail Hava Saldırıları

BEYRUT, 20 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırıları ciddi hasara yol açtı, 19 Kasım 2024.
Hizbullah'la gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail ayrıca Ekim başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlattı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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