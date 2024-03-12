BEYRUT, 12 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ramazan'ın ilk gününde tatlı satan bir dükkan, 11 Mart 2024. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu bildirdi. Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, geçen yıla göre YKS'ye başvuru sayısı 490 bin 518 kişi azaldı. En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. En çok aday Anadolu lisesinden başvuruda bulundu.
DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğiyle Bursa'da bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı. Yardımlar, Ramazan ayı boyunca bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. DOSABSİAD Başkanı Çevikel, toplumsal dayanışmanın gücünü göstermekten gurur duyduklarını belirtirken, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Eski ise yardımların ihtiyaç sahiplerine destek olmasını umduklarını ifade etti.
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde H.A.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir Konak'ta, motosiklet sürücüsünün tek tekerle ölüm oyunu kazayla sonuçtu. Sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, tek teker üstünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralanan sürücü, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, 'ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık' dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi. Bakan Tunç ayrıca CHP hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu.
Nijerya'nın güneyinde kayıt dışı faaliyet gösteren bir fabrikaya düzenlenen operasyonda çatışma yaşandı ve silahlı kişiler etkisiz hale getirildi. Operasyonda çeşitli silahlar, yapım aşamasında olan insansız hava araçları ve patlayıcı malzemeler ele geçirildi. Bu olay, Nijerya'da son dönemde artan terör saldırıları ve sivil kaçırmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çeltek köyünde bulunan bir mermer ocağında tıra mermer yüklenirken üzerine mermer bloğu düşen şoför Mehmet Saray hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saray, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırılması kararı, İkizköylülerin avukatları tarafından değerlendirildi. Avukatlar, kararın hukuki dayanağı olmadığını ve kamu yararına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, kamulaştırmanın özel şirketler tarafından yerine getirildiği ve halkın mülksüzleştirilmesine yol açtığı ifade edildi.
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