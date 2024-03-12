Beyrut'ta Ramazan'ın ilk gününde tatlı satan bir dükkan

Yks'ye Başvurular Geçen Yıla Göre 490 Bin 518 Kişi Azaldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu bildirdi. Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, geçen yıla göre YKS'ye başvuru sayısı 490 bin 518 kişi azaldı. En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. En çok aday Anadolu lisesinden başvuruda bulundu.