Beyrut'ta Şiddetli Patlama

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İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından Dahiye'deki 6 nokta için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından yaşandı.

Sözcü, 3'ü Hureyk ve Leyleki mahallerinde, 3'ü de Burc el-Baracine'de olmak üzere 6 noktayı işaret ederek tahliye uyarısı yapmıştı.

İsrail, Dahiye'yi en son 2 Kasım'da hedef almıştı

İsrail ordusu şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine son olarak 2 Kasım'da saldırı düzenlemiş, Dahiye bölgesindeki bir apartmana yönelik saldırıda 1 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları 1 Kasım'da ise Dahiye'nin çeşitli bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.