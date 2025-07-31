Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin emniyet şeridindeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 70 ACG 694 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde arızalandığı için emniyet şeridine bırakılan 42 H 5613 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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