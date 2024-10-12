Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
Polis, 1'i kadın 3 şüpheliyi, ilçedeki bir kuyumcuda sahte altın satmak üzereyken suçüstü yakaladı.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?