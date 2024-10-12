Beyşehir\'de Sahte Altın Operasyonu

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Polis, 1'i kadın 3 şüpheliyi, ilçedeki bir kuyumcuda sahte altın satmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince emniyete götürüldü.