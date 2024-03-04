Beyşehir\'de TOBB tarafından 8 derslikli anaokulu temeli atıldı

Beyşehir'de TOBB tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli ana okulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Müftü Mahallesi'nde yapımına başlanan anaokulunun temel atma töreninde konuşan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, TOBB'un Türk kültürü ve eğitimine sağladığı desteklere Beyşehir'deki proje ile bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.
Sanayi hamlesiyle istihdamın, özellikle kadın çalışan sayısının artmasıyla anaokullarına olan ihtiyacın da gün geçtikçe arttığını ifade eden Akbıyık, "Okulumuz 8 derslikli ve 500 kişilik konferans salonu olan bin 400 metrekarelik kapalı alandan oluşmaktadır. Bu okulumuzda tam kapasite ile hizmet verildiğinde 240 yavrumuz eğitim görecektir. Temelini atacağımız eğitim öğretim yuvamızda bizleri gururlandıracak yarının devlet adamlarının, bilim adamlarının iş ve meslek insanlarının vatana millete ve ailesini hayırlı evlatların yetişmesini temenni ediyorum." dedi.
Beyşehir Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da temel atma töreninin ardından yapımı başlayacak olan anaokulunun Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Başkanlığı işbirliği ile Beyşehir'e kazandırılacağını belirterek ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurban kesilmesi sonrasında anaokulu inşaatına ilk harç protokol tarafından butona basılarak konuldu.
Doğa tutkunları Aygır şelalesinde buluştu
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyetlerini yürüten Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Bozkır ilçesinde bulunan Aygır Şelalesinde etkinlik düzenledi.
Katılımcılar burada 5 kilometrelik parkurda şelale etrafında doğa yürüyüşü yapmanın keyfine vardı.
Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinlik düzenledikleri bölgede doğa severlerin doğa yürüyüşünün yanında akan dereleri ve şelaleleri de görüp oldukça neşeli bir vakit geçirdiğini ve stres attığını belirterek, gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.
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