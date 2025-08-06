Konya'nın Beyşehir İlçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
E.Ü yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun Hüyük yol ayrımı yakınlarında önünde seyreden tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Tır ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?