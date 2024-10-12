Konya'nın Beyşehir ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Kaymakçı (28) idaresindeki 42 BFM 40 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Doğancık mevkisinde Ş.A. yönetimindeki 42 AKN 083 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Kaymakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ş.A, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Traktör-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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