Beyşehir Devlet Hastanesi'nde Adli Tıp Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Beyşehir Devlet Hastanesi'nde Adli Tıp Sempozyumu Düzenlendi

Beyşehir Devlet Hastanesi\'nde Adli Tıp Sempozyumu Düzenlendi

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen adli tıp sempozyumuna, Cumhuriyet savcıları ve uzman doktorlar katıldı. Sempozyumda, adliyemiz ve hastanemiz arasındaki bağların güçlendirilmesi ve sorunların çözümü için çalışmalar yapıldı.

14.05.2024 15:15
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Beyşehir Devlet Hastanesi'nde adli tıp sempozyumu düzenlendi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven başkanlığında gerçekleştirilen sempozyuma, konuşmacı olarak Cumhuriyet savcıları İsmail Arabacı ve Ferhat Burak Güzelbulut katıldı.

Sempozyumda, Konya Adli Tıp Şube Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Cengil Aslan da sunumunu gerçekleştirdi.

Güven, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet savcılarımız ile hekimlerimizi bir araya getirerek adliyemiz ve hastanemiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmıyor, uygulamada yer yer görülen sorunların hızlı çözümü için formüller de üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da adli tıp sempozyumuna devlet hastanesi olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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