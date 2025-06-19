Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Başladı - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Başladı

19.06.2025 14:33
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Beyşehir Gölü'nde av yasağı sona erdi, balıkçılar sezona umutla başladı ancak su seviyeleri sorun yarattı.

Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonu başladı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni avlanma sezonu başladı, ağlara takılan kilolarca ağırlıktaki tatlı su balıkları boy göstermeye başladı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde balıkların üreme döneminde olması nedeniyle 3 aydır uygulanan su ürünleri av yasağı sona erdi. Balıkçılar yasağın son bulmasıyla birlikte göl sularına açılarak yeni av sezonuna "merhaba" dedi. Göle serilen ağlarla buluşan balıkları kıyıdaki limanlarına getiren balıkçıların avladığı balıklar kasaları doldurdu, tatlı su ürünleri satışa sunulduğu tezgahları süslemeye başladı. Ağlara takılan 10 kilo ağırlığındaki bir balık ise yeni sezon için balıkçılara umut oldu. 10 kilo ağırlığındaki nadir ağlara takılan balığı tutup kaldırabilmek balıkçıları zorladı.

Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nin aynı zamanda balıkçılık da yapan muhtarı Ahmet Erdoğan, umutlarının bekledikleri gibi olduğunu belirterek, ancak göldeki su seviyesinin oldukça düşmesinin mesleklerini sürdürürken oluşturduğu sıkıntılara dikkati çekti. Fırtınalı havalarda ise ağların telef olduğunu anlatan Erdoğan, "Beyşehir Gölünde aslında çok güzel balık potansiyeli var ama sıkıntı, su yok. Su olmadığı için sıkıntıya giriyoruz. Ağ atabilmek için tekneyle 5 bin metre ileriye gidiyoruz. Ottan dolayı ağ atılmıyor. Su hayattır derler gerçekten de öyle ama gölde su yok. Bu yüzden balataları yakıyoruz, motorlar arızalanıyor istediğin yere ağ atamıyorsun. Balığın olduğu yeri bildiğin halde ottan dolayı her yere ağ atamıyorsun" dedi.

Beyşehir Gölünün son durumu nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin hem daha da zorlaştığını hem de avlanan balık miktarının azaldığını vurgulayan Erdoğan, "Öyle ki ben çocuğumun balıkçı olmasını istemem. Çünkü, şartlar artık çok kötü. Bugün Allah bereket versin ben 35 kilo tuttum, 44 kilo bir arkadaşın var, bir başka arkadaşın 80 kiloydu. İlk günlerde böyle olur ama ilerleyen süreçte bu miktarları bulmak mümkün olmaz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, yeni sezonda ağlara takılan 10 kilo ağırlığındaki sazanın balıkçılar olarak umutlarını artırdığını da vurgularken, "Büyük balığı gölün ortasında avladık. Güzel bir his. Balıkçılığın güzel olan tarafı. Ağda gelişi çok güzel, ağırlığı hissetmek ama kaçırmamak da gerekiyor. En son ağda geldi bu. Çocuklar gibi sevindik diyebiliriz. 10 kiloluk balıklar nadir çıkar. Çünkü çok hareket eden bir balık değil, küçükleri çok güzel, oraları biraz gezer ama bu balıklar gezmez. Gölde Çiftlik Mahallesi olarak daha önceki yıllarda 17,5 kiloluk sazan, 12,5 kiloluk levrek senatör yakaladık. Çiftlik Mahallemizde daha önce aktif olarak 44 balıkçı teknesi faaliyet gösterirdi şu anda ise bu rakam balıkçılığın geldiği noktalardan dolayı 12'ye kadar düştü" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Engin Şener de yeni av sezonunun ilk günlerinde her zaman olduğu gibi iyi balık avı olduğunu ancak zaman içerisinde bu yoğunluğun azalmaya başladığını vurgulayarak, "Bizim gölde randımanlı bir balıkçılık olmuyor. Gölde su yok, her taraf otlu. Balataları yakıyoruz. Şu anda durum çok kötü, adalara kadar otla kaplı her yer. Balıkçılığın geleceğini hiç iyi görmüyoruz. Otun altına girip gizlenen balık avlanmaya izin vermiyor. Ağ gölün tabanına inmiyor, tabana inse de zaten ottan yine çıkartamazsın, yırtılır. Gölde bugünlerde ne yapsan sıkıntılı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Başladı - Son Dakika

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