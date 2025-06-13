Beyşehir Gölü\'nde Av Yasağı Sona Erdi

Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı 16 Haziran'da sona eriyor.

Yeni av sezonunun başlayacak olması nedeniyle balıkçılar, motorlu teknelerini ve av malzemelerinin bakımını yapıyor.

Av yasağının sona ermesiyle profesyonel balık avcılığının yanı sıra sportif olta balıkçılığı yapmak da serbest hale gelecek.

Beyşehirli öğrenci, sıfır atık yarışmasında il birincisi oldu

Öğrencilere geri dönüşümü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla okul öncesinden liseye tüm okul kademelerinde "sıfır atık yarışması" düzenlendi.

Beyşehir Alaaddin Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Hasret Doğdu, atıktan sanata ileri dönüşüm kategorisinde Konya il birincisi oldu.