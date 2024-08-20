Beyşehir Gölü'nde Tatlı Su Balığı Avı Denetim Altında

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Türkiye'nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avlanma faaliyetleri, denetim ve kontrollerle yakından takip ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada yürütülen denetimlere ilişkin bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, kontrollere su ürünleri kontrol ekiplerinin katıldığını belirterek açıklamada şunlara yer verdi:

"Gölde yürüttüğümüz denetimlerimiz devam etmektedir. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu kapsamında ilçemizdeki balık alım kantarları ve balıkçı tekneleri denetlenmiştir. Denetimlerinde ruhsat ve belge kontrolü yapılmış, istenilen balık boylarında avcılık yapılıp-yapılmadığı kontrol edilmiştir. Sazan balığı için 40, sudak balığı ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı olduğunu tekrar hatırlatır, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına bereketli bir sezon dileriz."