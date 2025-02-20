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Beytüşşebap'ta eğitime kar tatili

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışından eğitim bir gün ara verildi.

İlçede iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Okullar bir gün tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Beytüşşebap ve köylerinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçe ve köylerinde kara yolları ve özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarına dün akşamdan beri devam ediyor.