YAŞANANLARI HATIRLAMIYORMUŞ
Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ı bıçakla öldüren, anne N.A.'yı da ağır yaralayan Köksal Uslu (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Uslu, polisteki ifadesinde evde birlikte içki içtikten sonra tartışma çıktığını ve yaşanan olayları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı Dehşet: İki Ölü, Bir Yaralı! - Son Dakika
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