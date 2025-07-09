Bıçaklı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
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Bıçaklı Kavga Davası Başladı

09.07.2025 14:45
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İzmit'teki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İki sanık hakim karşısında.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin biri tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Enes T., tutuksuz sanık Sedat B., müştekiler Yener E. ve Ali B. ile maktul Yiğit Laç'ın ağabeyi Umut Can Laç ve babası İlhan Laç hazır bulundu. Taraf avukatları ve aile yakınları da duruşmaya katıldı.

Müşteki Umut Can Laç, maktulle sanığın arasında kız arkadaş kaynaklı husumet bulunduğunu ve olayın bundan dolayı yaşandığını söyledi.

Maktulün babası İlhan Laç ise şikayetçi olduğu sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Enes T., maktulle yakın arkadaş olduklarını belirterek, olaydan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Olay günü maktulün hakaret ettiğini, ardından dayısının da üzerine yürüyerek kendisini tehdit ettiğini öne süren sanık Enes T, maktulün kendisini tehdit etmesi üzerine de olayın yaşandığını iddia etti.

Tutuksuz sanık Sedat B. ise ayırma amaçlı olay yerinde olduğunu ve kasıtlı olarak eylemde bulunmadığını savundu.

Tanık N.B. olayın yaşandığı esnada oradan geçtiğini anlatarak, "Maktul, müşteki Ali B'nin tezgahında çalışan Enes'e doğru yaklaştı. Sanık Enes T. 'Yiğit git.' dedi. Maktul, 'Gitmezsem ne olur?' dedi. Sonra arbede yaşandı ancak tam olarak göremedim. Enes'in evlenmek istediği maktulün akrabası olan bir kız vardı. Maktul de buna karşı çıkıyordu. Aralarında bu yüzden husumet vardı." diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde 28 Eylül 2024'te çıkan bıçaklı kavgada Yiğit Laç, ağabeyi Umut Can Laç, Ali B. ve Yener E. yaralanmış, Yiğit Laç., kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Enes T. tutuklanmış, Sedat B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Enes T'nin, Yiğit Laç'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Umut Can Laç ve Ali B'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 ay, ayrıca "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar haple cezalandırılması isteniyor.

Olay sırasında Yener E'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz sanık Sedat B'nin de "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

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