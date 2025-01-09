Biden'dan Avn'a Destek Mesajı

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Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn'ı tebrik eden ABD Başkanı Joe Biden, Avn'a güveninin tam olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Biden, Avn'ın Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Biden açıklamasında, "Avn'ı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Avn'a güvenim tam, onun doğru bir lider olduğuna kuvvetle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden ayrıca, Avn'ın, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını güçlü bir şekilde uygulayacağına inancının da tam olduğunu belirtti.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.