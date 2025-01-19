Biden'dan Gazze'deki Ateşkese Destek - Son Dakika
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Biden'dan Gazze'deki Ateşkese Destek

Biden, Gazze'deki ateşkesten dolayı memnuniyetini ifade etti ve uygulanmasını beklediğini söyledi.

19.01.2025 20:17
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de başlayan ateşkesten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum." dedi.

Biden, görevdeki son gününde ziyaret ettiği South Carolina'da Gazze'de başlayan ateşkesle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Biden, söz konusu anlaşma için uzun süre diplomatik anlamda uğraştıklarını ve en sonunda bu anlaşmaya varılmasından çok memnun olduklarını vurguladı.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının, kendisinin mayıs ayında sunduğu taslağın hemen hemen aynısı olduğunu kaydeden Biden, "Bunca acı, yıkım ve can kaybından sonra bugün Gazze'de silahlar sustu. Bu, 31 Mayıs'ta ana hatlarını paylaştığım anlaşmaydı." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasıyla, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından bölge barışı için önemli bir mesafe katedildiğine inandığını söyleyen Biden, "Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

"Amerika'yı bölgede daha geniş bir savaşa sürükleme riskini göze aldım. Eğer izlediğim yolu terk etseydim, bugün gördüğümüz ateşkese ulaşamayacağımıza karar verdim. Şimdi ise bölge temelden değişmiş durumda." diyen Biden, " İran'ın son birkaç on yılın en zayıf noktasında olduğunu, Hamas ve Hizbullah'ın da ciddi şekilde zayıflatıldığını" savundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Joe Biden, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Gazze'deki Ateşkese Destek - Son Dakika

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