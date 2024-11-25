Biden'dan Orsi'ye Tebrik

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ABD Başkanı Joe Biden, Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Yamandu Orsi'yi tebrik ederek yeni dönemde kendisine başarılar diledi.

ABD Başkanı Biden, yazılı açıklama yaparak Uruguay'da devlet başkanı seçilen Orsi'yi tebrik etti.

Biden, açıklamasında, "Uruguay'ın 43. devlet başkanı olarak hizmet etmek üzere seçilmesi dolayısıyla Yamandu Orsi'yi tebrik ediyorum. Uruguay halkına da demokrasiye olan bağlılıkları dolayısıyla ayrıca tebriklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2. turunu resmi olmayan sonuçlara göre sol görüşlü aday Orsi kazandı.