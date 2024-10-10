Biden: Milton Kasırgası Yüzyılın Olabilir - Son Dakika
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Biden: Milton Kasırgası Yüzyılın Olabilir

Biden, Milton Kasırgası'nın yüzyılın kasırgası olabileceğini belirterek halka uyarılarda bulundu.

10.10.2024 00:17
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ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası ile ilgili brifing alan ABD Başkanı Joe Biden, halka uyarılarda bulunarak, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen ve yetkililerin katıldığı brifingde Milton Kasırgası ile ilgili son durumu değerlendirdi.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Biden, Florida'ya yaklaşan kasırgaya ilişkin "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.

Halka dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını kesin olarak dinlemeleri ve sığınak bulmaları konusunda uyarıda bulunan Biden, federal yönetim olarak Florida'daki yetkililerle ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile yoğun bir koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan Biden, kasırgada zarar görenlere 750 dolar yardım yapılacağı da dahil bazı iddialar ortaya atan eski ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki gösterdi.

Trump'ın açıklamalarını "sorumsuz, pervasız ve amansız dezenformasyon ve yalanlar" şeklinde tanımlayan Biden, Trump'ın böyle bir dönemde yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden: Milton Kasırgası Yüzyılın Olabilir - Son Dakika

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