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Biga Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gölette Kurtarma Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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Biga Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gölette Kurtarma Tatbikatı Yaptı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belediye itfaiye ekipleri arama ve kurtarma botu ile gerçekleştirdikleri tatbikatta, suda mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı. Tatbikat, ekiplerin kurtarma kabiliyetini test etme ve geliştirme amacıyla yapıldı.

Biga Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gölette Kurtarma Tatbikatı Yaptı
09.01.2024 - 13:07,
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde. belediye itfaiye ekipleri arama ve kurtarma botu ile gölette kurtarma tatbikatı yaptı.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, yaptığı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü envanterine geçen arama ve kurtarma botu ve ekipmanlarının geçen yıl ihaleyle temin edilerek hizmete alındığını söyledi.

Otlukdere Göleti'nde gerçekleştirilen tatbikatın, personelin kurtarma kabiliyetini test etme ve geliştirme amacı taşıdığını aktaran Tatlıdilli, "Suda arama ve kurtarma konusunda ilk adımı atıyoruz. Artık vakit kaybetmeden kendi operasyonlarımızı yapabilecek seviyeye gelmeyi hedefliyoruz. Tatbikat, eksikliklerin ve kabiliyetlerin ölçülmesi için yapılan ilk adımdı. İtfaiyemizce, değerlendirmelerin ve iyileştirmelerin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle daha fazla tatbikat gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Tatbikatta senaryo gereği, tarlada çalışan bir çiftçi, gölet içinde suda sürüklenen birini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, arama kurtarma araçları, ambulans ve zabıta ile olay yerine intikal ederek, suda mahsur kalan vatandaşı kurtararak hastaneye götürdü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Biga Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gölette Kurtarma Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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