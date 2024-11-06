Biga\'da Orman Yangını!

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Biga ilçesi Çiçeklidede mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman personeli ile müdahale ediliyor.