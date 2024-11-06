Biga'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Biga'da Orman Yangını Kontrol Altında

Biga\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale Biga'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

06.11.2024 17:18
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Ekiplerin erken müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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