Biga\'da Orman Yangınına Müdahale

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Biga'da Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.