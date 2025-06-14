Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki bir buğday tarlasında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Biga'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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