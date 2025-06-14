Biga'da Tarım Arazisinde Yangın

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki bir buğday tarlasında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması devam ederken, ilk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile sıçrayan alevler nedeniyle ormanın bir bölümü zarar gördü.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,