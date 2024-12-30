Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik Biga ilçesinde operasyon düzenledi.
Bir araçta yapılan aramada 981 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler O.O. ve O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Biga'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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