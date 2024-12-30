Bihar'da Memur Sınavı İçin Protestolar

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YENİ DELHİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde devlet memurluğu sınavının iptal edilmesini talep eden yüzlerce kişi protesto gösterileri düzenledi.

Polis pazar günü yüzlerce öğrenciden oluşan kalabalığa tazyikli su ve coplarla müdahale etti.

Bu ay başında devlet memurluğu için yapılan sınavın iptal edilmesini talep eden öğrenciler, sınav sorularının "sızdırıldığını" iddia ederek son birkaç gündür protesto gösterileri düzenliyor.

Polisle çıkan çatışmada çok sayıda öğrenci yaralanarak yerel bir hastaneye kaldırıldı.