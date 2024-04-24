BİL-EN Projesi kapsamında öğrenciler çevre temizliği yapıyor - Son Dakika
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BİL-EN Projesi kapsamında öğrenciler çevre temizliği yapıyor

BİL-EN Projesi kapsamında öğrenciler çevre temizliği yapıyor

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen BİL-EN Projesi kapsamında Kozabirlik İlkokulu öğrencileri, Tasarruf Müfettişleri Projesi etkinlikleriyle Kent Ormanı'nda çevre temizliği yapıyor ve hayvanlar için su bırakıyor. Öğrenciler, doğa yürüyüşü yaparak bilgilendiriliyor ve doğanın keyfini çıkarıyor. Ayrıca, ağaçları ve doğayı korumanın önemini yerinde inceleyerek su kaplarına su koyarak tasarruf etmenin farkındalığını yaşıyorlar.

24.04.2024 16:14  Güncelleme: 16:18
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Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında "Tasarruf Müfettişleri Projesi"nin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BİL-EN çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerin doğayı tanımaları amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kozabirlik İlkokulu öğrencilerinin "Tasarruf Müfettişleri Projesi" etkinlikleri kapsamında Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaparak, hayvanlar için bırakılan kaplara su koyduğu duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimiz çöp toplama etkinliğinin yanı sıra doğa yürüyüşü yapmaktadırlar. Minik öğrenciler hem bilgilendiriliyor hem de tertemiz doğanın keyfini yaşıyorlar. İlkokul öğrencileri, aynı zamanda Yavru TEMA olarak ağaçları ve doğayı korumanın önemi hakkında yerinde incelemede bulunuyorlar. Ormandaki canlılar için su kaplarına su koyup, suyun canlılar için öneminin ve tasarruf etmenin farkındalığını yaşıyorlar."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik, Çevre, Güncel, Son Dakika

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