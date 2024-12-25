Bilecik Belediye Başkanı CHP Grup Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı CHP Grup Toplantısına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı CHP Grup Toplantısına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP grup toplantısına katılarak halkın sorunlarını gündeme taşımak için çalışmalara devam edeceğini belirtti. Ankara'daki program kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu.

25.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, beraberindeki heyetle Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katıldı.

Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Genel Başkan Özgür Özel'in grup konuşmasını dinledi.

Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in de katıldığı grup toplantısı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı için Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Ankara'dayız.  Halkımızın sorunlarını gündeme taşımaya ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara programı kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve beraberindeki heyet, daha sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ı, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı ziyaret etti.

Programı kapsamında ayrıca Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'e de konuk olan Başkan Subaşı ve beraberindeki heyet, daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Üyesi öğrencileriyle birlikte CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'la bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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