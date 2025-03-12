Bilecik Belediye Başkanı iftar programında dernek temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı iftar programında dernek temsilcileriyle bir araya geldi

Bilecik'te düzenlenen iftar programında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek ramazan ayının birlik ve beraberlik getirmesini dile getirdi.

12.03.2025 09:48  Güncelleme: 09:55
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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu, dernek temsilcileri, muhtarlar ve basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Dernek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, basın mensuplarının, muhtarların da katıldığı iftarda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti, onların talep ve görüşleri dinledi.

Tüm katılımcıların ramazan ayını kutlayan Başkan Subaşı, yaptığı konuşmada, "Öncelikle ramazan ayının tüm ülkemizde birlik ve beraberliği getirmesini diliyorum. Ramazan ayının bu güzel gününde aynı sofrada bir araya geldik. Her bir derneğimiz ve sivil toplum kuruluşumuz bizler için çok önemli. Çünkü her ihtiyaç duyduğumuzda sizlere başvuruyoruz, sizlerden yardım talep ediyoruz. Belediyemizin kapılarının da sizlere sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. Tekrar ramazan ayınızı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı iftar programında dernek temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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