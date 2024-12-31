Bilecik Belediyesi, 2024 Yılında İhtiyaç Sahiplerine Binlerce Yardımda Bulundu - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi, 2024 Yılında İhtiyaç Sahiplerine Binlerce Yardımda Bulundu

Bilecik Belediyesi Güzel Market aracılığıyla, 2024 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere 7 bin 507 parça giyim, oyuncak ve çeşitli yardımlar yapıldı. Ayrıca, öğrencilere beslenme çantaları dağıtıldı.

31.12.2024 15:48  Güncelleme: 17:50
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Güzel Market, 2024 yılında binlerce aileye ulaştı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmede, "Güzel Market aracılığıyla yapılan çalışmalar kapsamında 648 aileye toplamda 7 bin 507 parça giyim ürünü yardımı yapılırken, 179 çocuğa ise oyuncak hediye edildi" denildi.

Sosyal belediyecilikte birçok güzel uygulamayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi Güzel Market, başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere yaşlıları ve öğrencileri yalnız bırakmadı.Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"41 haneye ev eşyası yardımı yapıldı"

"Müdürlüğümüz aracılığıyla 2024 yılındaki faaliyetlerimiz kapsamında; ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler başta olmak üzere birçok dezavantaj duruma sahip ailelere gerekli yardımlar ulaştırıldı. Güzel Market aracılığıyla yapılan çalışmalar kapsamında 648 aileye toplamda 7 bin 507 parça giyim ürünü yardımı yapılırken, 179 çocuğa ise oyuncak hediye edildi. 41 haneye ev eşyası yardımının yapıldığı çalışmalar kapsamında ayrıca 484 parça gıda, kırtasiye ürünü, hijyen malzemesi, bebek bezi gibi ihtiyaç malzemesi ilgili ailelere teslim edildi.

"Eğitim dönemi boyunca 205 öğrenciye beslenme çantaları dağıtıldı"

108 aileye ayakkabı yardımının yapıldığı çalışmalar kapsamında Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla geçtiğimiz yıllardan itibaren uygulanan beslenme çantası projesi kapsamında eğitim dönemi boyunca 205 öğrenciye beslenme çantaları dağıtıldı. Vatandaşların talebi doğrultusunda beyaz eşya, mobilya, halı gibi ürünlerin de ihtiyaç sahibi ailelerle buluştuğu uygulama kapsamında ayrıca yüzlerce öğrenciye de kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı."

Kaynak: ANKA

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