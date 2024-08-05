Bilecik Belediyesi Açık Hava Konserleri Başlıyor

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, 12 Ağustos ile 14 Ağustos günleri arasında Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro'da sevilen sanatçıları vatandaşlarla bir araya getirecek.

Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan açık hava konserleri, amfi tiyatroda müzikseverlerle buluşacak. Konserler, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Jale, Metin Özülkü ve Sibel Alaş ile başlayacak; 13 Ağustos Salı günü ise aynı saatte Ümit Sayın ile devam edecek. Etkinlik takvimi, 14 Ağustos Çarşamba günü İzel konseriyle tamamlanacak.

Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, biletlerini Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Vadipark Sosyal Tesisleri ve Su Eğlence Dünyası'ndan 200 TL karşılığında satın alınabilecek.