Bilecik Belediyesi 'Sanat Sokağı'nda Piyano Dinletisi

Güncel

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle 'Sanat Sokağı' olarak vatandaşların hizmetine sunulan alanda, piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi, 'ahşap dükkanlar' olarak bilinen bölgeyi, Fazıl Say Piyano Atölyesi, Okay Temiz Ritm Atölyesi, Hüsnü Şenlendirici Klarnet Atölyesi ve Niyazi Sayın Ney Atölyesi adıyla yeniden düzenleyerek 'Sanat Sokağı' haline getirdi.

Kültürel ve sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak sokakta Sanat Akademisi Eğitmeni Saltanat Sadvokassova tarafından piyano dinletisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, dinleti eşliğinde keyifli dakikalar geçirirken; Eğitmen Saltanat Sadvokkasova, piyano eğitimi almak isteyen çocuklarla sohbet etti ve onlara eğitimlere katılmaları için davette bulundu.