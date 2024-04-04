Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdarecileri Öğrenci Kulüpleriyle İftarda Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) idarecileri, öğrenci kulüpleriyle iftarda bir araya geldi.
Kulüp öğrencilerin buluştuğu iftar programına, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Özgür Özcan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan da katıldı.
Rektör Beydemir, iftar programında, üniversitenin son dönemde elde ettiği başarıların gelecek dönem için de hızlı bir yükselişin habercisi niteliğinde olduğunu söyledi.
Kampüsün yaşam merkezi olması amacıyla hazırladıkları projelerimi bir bir hayata geçirdiklerini belirten Beydemir, "Üniversitelerin asli görevlerinden biri de hiç şüphesiz içinde bulundukları toplumun ekonomik, sosyal, kültürel yaşamına etki etmek ve hatta yön vermektir. Öğrenci, eğitim öğretim odaklı ve şehirle bütünleşen bir üniversite olmayı başardık." dedi.
Program, tören alanında öğrencilere lokma ve dondurma ikramıyla sona erdi.
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