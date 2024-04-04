Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdarecileri Öğrenci Kulüpleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdarecileri Öğrenci Kulüpleriyle İftarda Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdarecileri Öğrenci Kulüpleriyle İftarda Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi idarecileri, öğrenci kulüpleriyle iftarda bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Özgür Özcan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan da katıldı. Rektör Beydemir, iftar programında, üniversitenin son dönemde elde ettiği başarıların gelecek dönem için de hızlı bir yükselişin habercisi niteliğinde olduğunu söyledi. Program, tören alanında öğrencilere lokma ve dondurma ikramıyla sona erdi.

04.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) idarecileri, öğrenci kulüpleriyle iftarda bir araya geldi.

Kulüp öğrencilerin buluştuğu iftar programına, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Özgür Özcan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan da katıldı.

Rektör Beydemir, iftar programında, üniversitenin son dönemde elde ettiği başarıların gelecek dönem için de hızlı bir yükselişin habercisi niteliğinde olduğunu söyledi.

Kampüsün yaşam merkezi olması amacıyla hazırladıkları projelerimi bir bir hayata geçirdiklerini belirten Beydemir, "Üniversitelerin asli görevlerinden biri de hiç şüphesiz içinde bulundukları toplumun ekonomik, sosyal, kültürel yaşamına etki etmek ve hatta yön vermektir. Öğrenci, eğitim öğretim odaklı ve şehirle bütünleşen bir üniversite olmayı başardık." dedi.

Program, tören alanında öğrencilere lokma ve dondurma ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Özgür Özcan, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdarecileri Öğrenci Kulüpleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tunceli'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
    11:04 Tunceli'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

    Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için inşa edilen 177 afet konutunun yıkımı devam ediyor. Yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

  • Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi, 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
    11:03 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi, 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak 4 il ve 804 ilçeyi geride bıraktı. Mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinde mevcut muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu. Muhtar, mahallenin büyüklüğüne dikkat çekerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yeterince ilgi göstermediğini belirtti.

  • Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor
    11:03 Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

    Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor. Birçok kentte hava sıcaklığı rekor seviyelere yaklaşırken, iklim krizinin sıcak hava dalgalarını daha da şiddetlendirdiği gözlemleniyor. Ayrıca, hava kalitesinde de düşüş yaşanıyor ve toz taşınımı nedeniyle gökyüzü koyu bir pus tabakasıyla kaplanıyor.

  • YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatayı verdi
    11:01 YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatayı verdi

    DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulu'nun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın 'seçilme yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.' dedi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.

  • Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara Göreve Başladı
    11:01 Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara Göreve Başladı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ikizini görenler ise ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti.

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serisi Devam Ediyor
    11:00 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serisi Devam Ediyor

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma' serileri hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta konuk olarak Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş katıldı. Yoldaş, öğrencilere istihdam ve kariyer olanakları hakkında bilgi verdi. Etkinlik, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

  • Gediz Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, Köy Meydanında İftar Programı Düzenledi
    11:00 Gediz Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, Köy Meydanında İftar Programı Düzenledi

    Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, ikinci dönemine başladığı muhtarlık görevinde köy halkının sevgisini kazanmıştır. Muhtar Erkan, köy meydanında düzenlediği iftar programıyla birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Yüzlerce kişinin katıldığı programda köylüler, Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşamışlardır. Köy halkı, iftar sonrasında Muhtar Erkan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.

  • Körfez'de Küçük Erkekler Futbol Turnuvası Başladı
    11:00 Körfez'de Küçük Erkekler Futbol Turnuvası Başladı

    Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvası başladı. 12 ortaokulun futbol takımları arasında gerçekleşecek olan turnuva, grup maçları ve eleme turlarıyla devam edecek. Turnuvanın finali ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.


10:39 Şimşek’ten MYK toplantısında dikkat çeken çıkış: Günah keçisi sadece ekonomi değil Şimşek'ten MYK toplantısında dikkat çeken çıkış: Günah keçisi sadece ekonomi değil
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
10:11 Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:03 Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi
08:33 POMEM’e 7 bin 500 öğrenci alınacak POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak
08:10 “Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil“ demişti Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
07:21 Başkentteki yangın 16’ncı saatin sonunda kontrol altına alındı Başkentteki yangın 16'ncı saatin sonunda kontrol altına alındı
06:47 Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 11:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdarecileri Öğrenci Kulüpleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement